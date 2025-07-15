Cибіга та Келлог обговорили розширення співпраці в галузі оборони

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та спецпредставник президента США Кіт Келлог, який перебуває з візитом у Києві, обговорили шляхи розширення українсько-американської співпраці в оборонній галузі. Про це Сибіга повідомив у Telegram, пише УНН.

Ми обговорили шляхи розширення взаємовигідного українсько-американського оборонного співробітництва, привітали двопартійну підтримку Акту про санкції щодо росії до 2025 року та скоординували подальші кроки для підвищення ціни війни для агресора