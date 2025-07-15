Cибіга та Келлог обговорили розширення співпраці в галузі оборони
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та спецпредставник президента США Кіт Келлог обговорили розширення українсько-американської співпраці в оборонній галузі.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та спецпредставник президента США Кіт Келлог, який перебуває з візитом у Києві, обговорили шляхи розширення українсько-американської співпраці в оборонній галузі. Про це Сибіга повідомив у Telegram, пише УНН.
Ми обговорили шляхи розширення взаємовигідного українсько-американського оборонного співробітництва, привітали двопартійну підтримку Акту про санкції щодо росії до 2025 року та скоординували подальші кроки для підвищення ціни війни для агресора
Він також зауважив, "ми вдячні Президенту Трампу за його ключове рішення надати разом з європейськими союзниками нові системи Patriot та інше озброєння".
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Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС повідомив про російські удари та наголосив на необхідності зміцнення повітряного простору України. Він закликав до посилення санкцій проти рф, збільшення інвестицій в оборонну промисловість України та просування її вступу до ЄС.