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Cибіга та Келлог обговорили розширення співпраці в галузі оборони

Київ • УНН

 • 3042 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та спецпредставник президента США Кіт Келлог обговорили розширення українсько-американської співпраці в оборонній галузі.

Cибіга та Келлог обговорили розширення співпраці в галузі оборони

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та спецпредставник президента США Кіт Келлог, який перебуває з візитом у Києві, обговорили шляхи розширення українсько-американської співпраці в оборонній галузі. Про це Сибіга повідомив у Telegram, пише УНН.

Ми обговорили шляхи розширення взаємовигідного українсько-американського оборонного співробітництва, привітали двопартійну підтримку Акту про санкції щодо росії до 2025 року та скоординували подальші кроки для підвищення ціни війни для агресора

- написав Сибіга.

Він також зауважив, "ми вдячні Президенту Трампу за його ключове рішення надати разом з європейськими союзниками нові системи Patriot та інше озброєння".

Настав час просувати мир силою: розширювати можливості України та посилювати трансатлантичний тиск, щоб змусити росію припинити свою агресивну війну

- заявив глава МЗС.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС повідомив про російські удари та наголосив на необхідності зміцнення повітряного простору України. Він закликав до посилення санкцій проти рф, збільшення інвестицій в оборонну промисловість України та просування її вступу до ЄС.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Андрій Сибіга
Кіт Келлог
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Київ
Tesla
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