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Сибига и Келлог обсудили расширение сотрудничества в области обороны

Киев • УНН

 • 2572 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига и спецпредставитель президента США Кит Келлог обсудили расширение украинско-американского сотрудничества в оборонной сфере.

Сибига и Келлог обсудили расширение сотрудничества в области обороны

Министр иностранных дел Андрей Сибига и спецпредставитель президента США Кит Келлог, находящийся с визитом в Киеве, обсудили пути расширения украинско-американского сотрудничества в оборонной сфере. Об этом Сибига сообщил в Telegram, пишет УНН.

Мы обсудили пути расширения взаимовыгодного украинско-американского оборонного сотрудничества, приветствовали двухпартийную поддержку Акта о санкциях в отношении россии до 2025 года и скоординировали дальнейшие шаги для повышения цены войны для агрессора

- написал Сибига.

Он также отметил, "мы благодарны Президенту Трампу за его ключевое решение предоставить вместе с европейскими союзниками новые системы Patriot и другое вооружение".

Пришло время продвигать мир силой: расширять возможности Украины и усиливать трансатлантическое давление, чтобы заставить россию прекратить свою агрессивную войну

- заявил глава МИД.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совета ЕС сообщил о российских ударах и подчеркнул необходимость укрепления воздушного пространства Украины. Он призвал к усилению санкций против РФ, увеличению инвестиций в оборонную промышленность Украины и продвижению ее вступления в ЕС.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Андрей Сибига
Кит Келлог
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Киев
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