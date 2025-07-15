Сибига и Келлог обсудили расширение сотрудничества в области обороны

Министр иностранных дел Андрей Сибига и спецпредставитель президента США Кит Келлог, находящийся с визитом в Киеве, обсудили пути расширения украинско-американского сотрудничества в оборонной сфере. Об этом Сибига сообщил в Telegram, пишет УНН.

Мы обсудили пути расширения взаимовыгодного украинско-американского оборонного сотрудничества, приветствовали двухпартийную поддержку Акта о санкциях в отношении россии до 2025 года и скоординировали дальнейшие шаги для повышения цены войны для агрессора - написал Сибига.

Он также отметил, "мы благодарны Президенту Трампу за его ключевое решение предоставить вместе с европейскими союзниками новые системы Patriot и другое вооружение".

Пришло время продвигать мир силой: расширять возможности Украины и усиливать трансатлантическое давление, чтобы заставить россию прекратить свою агрессивную войну - заявил глава МИД.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совета ЕС сообщил о российских ударах и подчеркнул необходимость укрепления воздушного пространства Украины. Он призвал к усилению санкций против РФ, увеличению инвестиций в оборонную промышленность Украины и продвижению ее вступления в ЕС.