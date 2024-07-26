Министр финансов Сергей Марченко зявил, что на сектор безопасности и обороны в 2025 году, будет выделен ориентировочный ресурс в 2 трлн гривен. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.



Хочу указать, что ориентировочный ресурс на 2025 год, на сектор безопасности и обороны будет более 2 трлн гривен - заявил Марченко.

Он рассказал, что уже есть бюджетная декларация на 2025-2027 годы и она передана в Парламент, а с приоритетами министерство финансов определится позже.

Напомним,

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что потребности страны иногда не совпадают с ее возможностями, поэтому необходимо привлечь 500 млрд грн на расходы для обороны, часть этих средств перекроют путем дополнительных источников дохода, а именно повышения налогов.