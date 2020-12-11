Организаторы объяснили, почему на главной елке страны будет "волшебная шляпа" вместо звезды
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. На главной елке страны на Софийской площади в Киеве не будет рождественской звезды, а будет волшебная шляпа, которая будет "согревать" лесных героев на территории тематического сказочного леса. Об этом в комментарии УНН сказал основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий.
"Елка тематическая у нас. Так это две разные вещи - рождественский городок и тематическая елка для детей. Поэтому шляпа волшебная у нас на елке, а рождественский городок у нас в рождественских звездах восьмиугольных... (Тематика - ред.) "Сказочный лес", потому все то, что живет и растет в лесу - оно на елке. А внизу сказочный пень, в котором также живут звери в дуплах... Волшебная шляпа как раз греет этих лесных героев. Она накрывает их, потому что она волшебная. Она согревает их. Это для того, чтобы понять - надо прийти посмотреть", - сказал Игорь Добруцкий.
Он отметил, что вся территория будет в стиле сказочного леса.
"И даже цвет такой, как в лесу - васильково-темнозеленый, такой, как лес бывает, как светлячки... Искусственная (елка - ред.) - потому что многие люди каждый день звонили, чтобы не резать, чтобы хоть одна осталась живая елка "для браконьеров". Все писали "пусть растет елка"... И люди хотели все, чтобы была искуственная - мы и сделали искусственную", - добавил Добруцкий.
По его словам, новогодний городок будет накрывать большая "шляпа-шатер" в виде иллюминации, что будет выглядеть как звездное небо с гирлянд.
Напомним, главную елку страны обещают полностью украсить до конца недели.
Зажигать ее будет голограмма Святого Николая, поскольку сам он находится на самоизоляции.
Также напомним, Киевом проложат большой новогодний маршрут.