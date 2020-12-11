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Організатори пояснили, чому на головній ялинці країни буде капелюх замість зірки

Організатори пояснили, чому на головній ялинці країни буде капелюх замість зірки

Київ • УНН

 • 40335 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. На головній ялинці країни на Софійській площі у Києві не буде різдвяної зірки, а буде чарівний капелюх, який "зігріватиме" лісових героїв на території тематичного казкового лісу. Про це в коментарі УНН сказав засновник проекту Folk Ukraine, організатор новорічних і різдвяних свят на Софійській і Контрактовій площах Ігор Добруцький.

“Ялинка тематична у нас. Через те це дві різні речі - різдвяне містечко і тематична ялинка для дітей. Тому капелюх чарівний у нас на ялинці, а різдвяне містечко у нас в різдвяних зірках восьмикутних… (Тематика - ред.) "Казковий ліс", через те все, що живе і росте в лісі - воно на ялинці. А внизу казковий пень, у якому також живуть звірі в дуплах… Чарівний капелюх якраз гріє цих лісових героїв. Він накриває їх, бо він чарівний. Він зігріває їх. Це для того, щоб зрозуміти - треба прийти подивитись", - сказав Ігор Добруцький.

Він зазначив, що вся територія буде у стилі казкового лісу.

“І навіть колір такий, як в лісі - волошково-темнозелений, такий, як ліс буває, як світлячки… Штучна (ялинка - ред.) - бо багато людей кожного дня дзвонили, щоб не різати, щоб хоч одна залишилася жива ялинка “для браконьєрів”. Всі писали “хай росте ялинка”... І люди хотіли всі, щоб була штучна - ми і зробили штучну", - додав Добруцький.

За його словами, новорічне містечко буде накривати великий "капелюх-шатер" у вигляді ілюмінації, що виглядатиме як зоряне небо із гірлянд.

Нагадаємо, головну ялинку країни обіцяють повністю прикрасити до кінця тижня.

Засвічувати її буде голограма Святого Миколая, оскільки сам він перебуває на самоізоляції.

Також нагадаємо, Києвом прокладуть великий новорічний маршрут.

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