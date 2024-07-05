Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 5 июля, прибыл в москву в рамках "своей миротворческой миссии", подтвердил пресс-секретарь Орбана - Берталан Хаваси, сообщает УНН со ссылкой на Telex.

Детали

После 9 утра в пятницу правительственный самолет Airbus A-319, на котором обычно летает премьер-министр Виктор Орбан, вылетел из Будапешта.

Как сообщил пресс-секретарь венгерского премьера, Орбан встретится с президентом россии владимиром путиным.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что он находится с миссией по "установлению фактов" и не ведет переговоров от имени Европейского Союза по войне в Украине,