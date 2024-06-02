Орбан объявил о плане создания пророссийской "мирной коалиции" в Европейском парламенте

В субботу, 1 июня, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на "Марше мира" заявил о своем намерении по созданию пророссийской "коалиции мира" в будущем составе Европарламента. Выборы в него состоятся уже через неделю. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.

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Орбан отмечает, что на этих общеевропейских выборах между собой будут соревноваться два противоположных политических лагеря – те, кто готовы воевать с Россией, и те, кто заинтересованы в мире с ней. Он и его соратники представляют второй лагерь.

Глава правительства Венгрии отметил, что при этом сейчас в руководящих органах ЕС преобладают готовые к войне с РФ.

Орбан также подчеркнул, что после победы пророссийских сил в Брюсселе там будет создана "коалиция мира", которую якобы готов будет поддержать Дональд Трамп в случае своего избрания на пост президента США.

Премьер Венгрии сказал, что для" коалицию мира "надо будет заняться переговорами Украины и России, поскольку, как заявил Орбан,"одержать победу над Россией невозможно".

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