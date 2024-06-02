Орбан оголосив про план створення проросійської "мирної коаліції" в Європейському парламенті
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про плани створити проросійську "коаліцію миру" в майбутньому Європейському парламенті, метою якої буде підтримка переговорів між Україною і Росією замість конфронтації з Росією.
У суботу, 1 червня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на "марші миру" заявив про свій намір щодо створення проросійської "коаліції миру" в майбутньому складі Європарламенту. Вибори до нього відбудуться вже за тиждень. Про це повідомляє Euronews, передає УНН.
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Орбан зазначає, що на цих загальноєвропейських виборах між собою змагатимуться два протилежних політичних табори – ті, хто готові воювати з Росією, й ті, хто зацікавлені у мирі з нею. Він та його однодумці представляють другий табір.
Очільник уряду Угорщини зазначив, що при цьому зараз у керівних органах ЄС переважають готові до війни з РФ.
Орбан також наголосив, що після перемоги проросійських сил у Брюсселі там буде створено "коаліцію миру", яку нібито готовий буде підтримати Дональд Трамп в разі свого обрання на посаду президента США.
Прем'єр Угорщини сказав, що для "коаліцію миру" треба буде зайнятися перемовинами України й Росії, оскільки, як заявив Орбан, "перемогти Росію неможливо".
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