Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал переговоры Украины по вступлению в ЕС, которые начинаются сегодня в Люксембурге, однако указал, что Будапешт не блокирует процесс и поддерживает начало переговоров, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

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"Венгрия не согласна с этим процессом присоединения, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров", - заявил Орбан медиа-группе Funke.

По его словам, переговоры являются "чисто политически мотивированным процессом". Это не вопрос "да" или "нет" членству в ЕС. "Но сначала нам нужно будет изучить, какие будут последствия, если мы примем в свои ряды страну, которая находится в состоянии войны, чьи границы на практике нечеткие", - сказал Орбан, чья страна примет председательство в Совете ЕС 1 июля.

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