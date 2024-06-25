Орбан про переговори України щодо вступу до ЄС: ми не блокуємо процес
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував переговори про вступ України до ЄС, але заявив, що Будапешт не блокує цей процес і підтримує початок переговорів.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував переговори України щодо вступу до ЄС, які розпочинаються сьогодні у Люксембурзі, однак вказав, що Будапешт не блокує процес і підтримує початок переговорів, пише УНН з посиланням на tagesschau.
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"Угорщина не погоджується з цим процесом приєднання, але ми не блокуємо його і підтримуємо початок переговорів", - заявив Орбан медіа-групі Funke.
З його слів, переговори є "чисто політично мотивованим процесом". Це не питання "так" чи "ні" членству в ЄС. "Але спочатку нам потрібно буде вивчити, які будуть наслідки, якщо ми приймемо до своїх лав країну, яка перебуває у стані війни, чиї кордони на практиці нечіткі", - сказав Орбан, чия країна перейме головування у Раді ЄС 1 липня.
"Україна повертається до Європи": Зеленський привітав рішення ЄС про переговорну рамку, очікує старту перемовин 25 червня21.06.24, 14:42 • 27889 переглядiв