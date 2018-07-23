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Опубликовано видео плавание фигуры цыпленка-Трампа у побережья Сан-Франциско

Опубликовано видео плавание фигуры цыпленка-Трампа у побережья Сан-Франциско

Киев  •  УНН

 • 12928 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Появилось видео, на котором надувная десятиметровая фигура, изображающая американского лидера Дональда Трампа в виде цыпленка-заключенного, отправилась в плавание вдоль побережья Сан-Франциско в районе 11:30 утра 22 июля по местному времени (21:30 по Киеву). Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный телеканал Kron 4 News.

На цыпленке-Трампе одежда заключенного, на которой нашит номер 00045, в знак того, что политик является 45-м президентом США. Фигура установлена на яхте под названием “Корабль тюрьмы “Алькатрас”. Она отплыла от причала в районе Рыбацкой пристани в Сан-Франциско. Фигура совершила путешествие вдоль побережья и вернулась в пункт отправления в 15:00 по местному времени (01:00 по Киеву).

На официальном сайте кампании Trump Chicken говорится, что надувная фигура — “символ протестного движения” против президентства Трампа.

Новая акция, ради которой фигуру одели в тюремную робу, проходит под лозунгом “Отправим президента-цыпленка в тюрьму”. “Цыпленок предлагает гражданам любых политических пристрастий отпраздновать верховенство закона и силу демократических традиций в выходные дни президента (США)”, — уточняется в сообщении. Однако на сайте утверждается, что любое сходство между заключенным 00045 и президентом США является “чистой случайностью”, а сравнения Трампа с фигурой — самая фальшивая из фейковых новостей.. Кампания Trump Chicken финансируется на пожертвования через краудфандинговую платформу GoFundMe.

Как сообщал УНН, Белый дом рассекретил запрос ФБР о слежке за членом штаба Трампа.

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