Опубліковано відео плавання фігури курчати-Трампа біля узбережжя Сан-Франциско
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. З’явилося відео, на якому надувна десятиметрова фігуру, що зображає американського лідера Дональда Трампа у вигляді курчати-в’язня, вирушила в плавання уздовж узбережжя Сан-Франциско в районі 11:30 ранку 22 липня за місцевим часом (21:30 за Києвом). Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий телеканал Kron 4 News.
На курча-Трампі одяг в’язня, на якому нашитий номер 00045, в знак того, що політик є 45-м президентом США. Фігура встановлена на яхті під назвою “Корабель в’язниці “Алькатрас”. Вона відпливла від причалу в районі Рибальської пристані в Сан-Франциско. Фігура здійснила подорож уздовж узбережжя і повернулася в пункт відправлення о 15:00 за місцевим часом (01:00 за Києвом).
На офіційному сайті кампанії Trump Chicken йдеться, що надувна фігура — “символ протестного руху” проти президентства Трампа.
Нова акція, заради якої фігуру одягли в тюремну робу, проходить під гаслом “Відправимо президента-курча в тюрму”. “Курча пропонує громадянам будь-яких політичних пристрастей відсвяткувати верховенство закону і силу демократичних традицій у вихідні дні президента (США)”, — уточнюється в повідомленні. Однак на сайті стверджується, що будь-яка подібність між ув’язненим 00045 і президентом США є “чистою випадковістю”, а порівняння Трампа з фігурою — сама фальшива з фейкових новин. Кампанія Trump Chicken фінансується на пожертвування через краудфандингову платформу GoFundMe.
Як повідомляв УНН, Білий дім розсекретив запит ФБР про стеження за членом штабу Трампа.