Опубликовано трейлер второго фильма о Паддингтоне

Отмечается, что в фильме снялись Хью Грант, Брендан Глисон, Капальди, Бен Уишоу, Салли Хокинс, Джули Уолтерс, Джим Бродбент и другие.

Паддингтон, успешно устроилась в доме семьи Браун, стал любимцем округа. Подыскивая идеальный подарок на день рождения своей тети Люси, Паддингтон заходит в античный магазин мистера Грубера и намерен приобрести уникальную книгу. Пока медвежонок работает, чтобы собрать деньги на подарок, книгу воруют. Теперь герою предстоит найти вора.

Как сообщал УНН, в сети появился трейлер фильма о молодом Волан-де-Морта.