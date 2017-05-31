Опубликовано трейлер второго фильма о Паддингтоне
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Компания Studio Canal на своем канале YouTube опубликовала трейлер фильма "Приключения Паддингтона 2", передает УНН.
Отмечается, что в фильме снялись Хью Грант, Брендан Глисон, Капальди, Бен Уишоу, Салли Хокинс, Джули Уолтерс, Джим Бродбент и другие.
Паддингтон, успешно устроилась в доме семьи Браун, стал любимцем округа. Подыскивая идеальный подарок на день рождения своей тети Люси, Паддингтон заходит в античный магазин мистера Грубера и намерен приобрести уникальную книгу. Пока медвежонок работает, чтобы собрать деньги на подарок, книгу воруют. Теперь герою предстоит найти вора.
Как сообщал УНН, в сети появился трейлер фильма о молодом Волан-де-Морта.