Опубліковано трейлер другого фільму про Паддінгтона
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Компанія Studio Canal на своєму каналі YouTube опублікувала трейлер фільму "Пригоди Паддінгтона 2", передає УНН.
Відзначається, що у фільмі знялися Г'ю Грант, Брендан Глісон, Пітер Капальді, Бен Вішоу, Саллі Хокінс, Джулі Волтерс, Джим Бродбент та інші.
Паддінгтон, що успішно влаштувалася в будинку родини Браун, став улюбленцем округи. Підшукуючи ідеальний подарунок на день народження своєї тітки Люсі, Паддінгтон заходить в античний магазин містера Грубера і має намір придбати унікальну книгу. Поки ведмежа працює, щоб зібрати гроші на подарунок, книгу крадуть. Тепер героєві належить знайти злодія.
Як повідомляв УНН, в мережі з’явився трейлер фільму про молодого Волан-де-Морта.