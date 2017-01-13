Опубликован список претендентов на должность руководителя Нацполиции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. На сайте Национальной полиции Украины опубликован список лиц, зарегистрированных для участия в консультативном конкурсе на должность председателя Нацполиции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Всего в списке 64 претендента, из которых 59 - имеют юридическое образование.
Также сообщается, что из них в Нацполиции сейчас работают 18 человек.
Напомним, председатель Национальной полиции Хатия Деканоидзе 14 ноября 2016 года заявила, что подает в отставку.
Как сообщал УНН, конкурс на должность председателя Нацполиции начнется 18 января и в предусматривать пять этапов.