Опубліковано список претендентів на посаду керівника Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На сайті Національної поліції України опубліковано список осіб, зареєстрованих для участі у консультативному конкурсі на посаду голови Нацполіції. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.
Всього у списку 64 претенденти, з яких 59 — мають юридичну освіту.
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Також повідомляється, що з них в Нацполіції наразі працюють 18 осіб.
Нагадаємо, голова Національної поліції Хатія Деканоідзе 14 листопада 2016 року заявила, що подає у відставку.
Як повідомляв УНН, конкурс на посаду голови Нацполіції розпочнеться 18 січня та передбачатиме п’ять етапів.