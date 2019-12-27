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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 45187 просмотра

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5 марта, 17:33 • 122703 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Опубликован список выживших при крушении самолета в Казахстане

Опубликован список выживших при крушении самолета в Казахстане

Киев  •  УНН

 • 13436 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. ААэропорт Алма-Аты опубликовал список пострадавших во время крушения пассажирского самолета в Казахстане, которым оказана медицинская помощь. Об этом передаёт УНН со ссылкой на страницу аэропорта в Facebook.

"Предварительный список выживших пассажиров, которым оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В списке, наведенном на странице аэропорта, 60 имён. Более подробной информации о возрасте либо гражданстве пассажиров не сообщается.

Напомним, самолет авиакомпании Бек Эйр (Z9-2100) 27 декабря выполнял перелет по маршруту "Алматы - Нур-Султан". На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Падение самолета произошло в районе Альмерека Талгарского района.

По информации местных СМИ, количество погибших при крушении самолета в казахстанской столице Алматы на данный момент достигло 15 человек.

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