Опубликован список выживших при крушении самолета в Казахстане
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. ААэропорт Алма-Аты опубликовал список пострадавших во время крушения пассажирского самолета в Казахстане, которым оказана медицинская помощь. Об этом передаёт УНН со ссылкой на страницу аэропорта в Facebook.
"Предварительный список выживших пассажиров, которым оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В списке, наведенном на странице аэропорта, 60 имён. Более подробной информации о возрасте либо гражданстве пассажиров не сообщается.
Напомним, самолет авиакомпании Бек Эйр (Z9-2100) 27 декабря выполнял перелет по маршруту "Алматы - Нур-Султан". На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Падение самолета произошло в районе Альмерека Талгарского района.
По информации местных СМИ, количество погибших при крушении самолета в казахстанской столице Алматы на данный момент достигло 15 человек.