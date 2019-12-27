Опубліковано список тих, хто вижив під час катастрофи літака в Казахстані
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Аеропорт Алма-Ати опублікував список постраждалих під час аварії пасажирського літака в Казахстані, яким надано медичну допомогу. Про це передає УНН із посиланням на сторінку аеропорту в Facebook.
"Попередній список пасажирів, які вижили, яким надано медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
У списку, наведеному на сторінці аеропорту, 60 імен. Більш докладної інформації про вік або громадянство пасажирів не повідомляється.
Нагадаємо, літак авіакомпанії Бек Ейр (Z9-2100) 27 грудня виконував переліт за маршрутом "Алмати - Нур-Султан". На борту перебували 95 пасажирів і 5 членів екіпажу. Падіння літака сталося в районі Альмерека Талгарского району.
За інформацією місцевих ЗМІ, кількість загиблих під час катастрофи літака в казахстанській столиці Алмати на даний момент досягла 15 осіб.