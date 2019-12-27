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Опубліковано список тих, хто вижив під час катастрофи літака в Казахстані

Опубліковано список тих, хто вижив під час катастрофи літака в Казахстані

Київ • УНН

 • 13436 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Аеропорт Алма-Ати опублікував список постраждалих під час аварії пасажирського літака в Казахстані, яким надано медичну допомогу. Про це передає УНН із посиланням на сторінку аеропорту в Facebook.

"Попередній список пасажирів, які вижили, яким надано медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

У списку, наведеному на сторінці аеропорту, 60 імен. Більш докладної інформації про вік або громадянство пасажирів не повідомляється.

Нагадаємо, літак авіакомпанії Бек Ейр (Z9-2100) 27 грудня виконував переліт за маршрутом "Алмати - Нур-Султан". На борту перебували 95 пасажирів і 5 членів екіпажу. Падіння літака сталося в районі Альмерека Талгарского району.

За інформацією місцевих ЗМІ, кількість загиблих під час катастрофи літака в казахстанській столиці Алмати на даний момент досягла 15 осіб.

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