Число погибших в авиакатастрофе в Казахстане возросло до 15
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Количество погибших при крушении самолета в казахстанском городе Алматы увеличилось до 15 человек, госпитализированы не менее 50 пострадавших. Об этом сообщает Nur.kz, передает УНН.
"Всего бригадой скорой помощи доставлено 66 человек, из них госпитализированы 50 человек... Состояние тяжелое в 4 и 6 человек", - рассказал руководитель управления общественного здоровья Алматы.
Среди пострадавших есть те, кто нуждается в операции.
"Всем, кто нуждается в транспортировке, предоставлена возможность их забрать. Но те, кто умер на месте, ими занимается служба НС и судебно-медицинская экспертиза", - сообщили во время брифинга.
"Стало известно, что 14 человек погибли на месте и 1 человек умер в больнице", - отмечает издание.
Напомним, самолет авиакомпании Бек Эйр (Z9-2100) 27 декабря выполнял перелет по маршруту Алматы-Нур Султан. На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Падение самолета произошло в районе Альмерека Талгарского района.
По данным аэропорта Алматы, на данный момент аэропорт работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов в связи с ЧП нет.