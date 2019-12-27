Кількість загиблих в авіакатастрофі в Казахстані зросла до 15
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кількість загиблих під час катастрофи літака в казахстанському місті Алмати збільшилася до 15 осіб, госпіталізовано щонайменше 50 постраждалих. Про це повідомляє Nur.kz, передає УНН.
"Всього бригадою швидкої допомоги доставлено 66 осіб, з них госпіталізовано 50 осіб... Стан важкий у 4 і 6 осіб", - розповів керівник управління громадського здоров'я Алмати.
Серед постраждалих є ті, хто потребує операції.
"Всім, хто потребує транспортування, надана можливість їх забрати. Але ті, хто помер на місці, ними займається служба НС і судово-медична експертиза", - повідомили під час брифінгу.
"Стало відомо, що 14 людей загинули на місці і 1 людина померла в лікарні", - відзначає видання.
Нагадаємо, літак авіакомпанії Бек Ейр (Z9-2100) 27 грудня виконував переліт за маршрутом Алмати-Нур Султан. На борту перебувало 95 пасажирів і 5 членів екіпажу. Падіння літака сталося в районі Альмерека Талгарского району.
За даними аеропорту Алмати, наразі летовище працює у штатному режимі, змін у розкладі рейсів у зв'язку з НП немає.