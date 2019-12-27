В Казахстані впав літак з 95 пасажирами, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Літак казахстанської авіакомпанії Bek Air з 95 пасажирами і п’ятьма членами екіпажу впав в п’ятницю за межами аеропорту Алма-Ати. Про це йдеться в опублікованому в Facebook повідомленні аеропорта, передає УНН.
“Сьогодні борт авіакомпанії Bek Air, що прямує рейсом 2100 Алмати — Нур-Султан, вилетівши за планом о 7:05 (3:05 за київським часом), пропав з радарів. На борту 95 пасажирів, п’ять членів екіпажу. Борт авіакомпанії Bek Air впав за межами аеродрому. Є ті, хто вижив. На місці працюють екстрені служби”, — йдеться у повідомленні.
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За даними Комітету цивільної авіації Міністерства індустрії і інфраструктурного розвитку республіки Казахстан, загинули семеро людей.
“Сьогодні, 27 грудня 2019 року, в 7:22 (3:22 за київським часом) рейс № Z2100 авіакомпанії Bek Air у напрямку Алмати — Нур-Султан при зльоті втратив висоту і пробив бетонну огорожу. Сталося зіткнення з двоповерховою будівлею. Негайно розпочалися рятувальні роботи, загоряння не сталося. Здійснюється евакуація пасажирів і екіпажу повітряного судна. На даний момент число загиблих складає сім осіб”, — уточнили в відомстві.
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У МВС Казахстану повідомили, що літак впав в районі житлового сектора, там йде евакуація.
“Під час зльоту пасажирського літака, що виконував рейс „Алмати — Нур-Султан“, авіакомпанії Bek Air відбулося його падіння в районі житлового сектора. На борту — 95 пасажирів і п’ять членів екіпажу. На місці працюють рятувальники, медичні служби та співробітники правоохоронних органів. Йде евакуація”, — інформували у відомстві.
За його даними, створено оперативний штаб, працює гаряча лінія.
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