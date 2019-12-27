В Казахстані впав літак з 95 пасажирами, є загиблі

ukru
08:36 • 80235 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 86745 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 108008 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 108296 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 121286 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 168340 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 267001 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261905 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255218 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236382 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3 м/с
26 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

21 березня, 03:10 • 94045 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 103402 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 110668 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 96762 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 85372 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 80235 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 108008 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 108296 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 85372 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 110668 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 28838 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 102753 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 59890 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 148128 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 160287 перегляди
Актуальне
В Казахстані впав літак з 95 пасажирами, є загиблі

В Казахстані впав літак з 95 пасажирами, є загиблі

Київ • УНН

 • 21565 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Літак казахстанської авіакомпанії Bek Air з 95 пасажирами і п’ятьма членами екіпажу впав в п’ятницю за межами аеропорту Алма-Ати. Про це йдеться в опублікованому в Facebook повідомленні аеропорта, передає УНН.

“Сьогодні борт авіакомпанії Bek Air, що прямує рейсом 2100 Алмати — Нур-Султан, вилетівши за планом о 7:05 (3:05 за київським часом), пропав з радарів. На борту 95 пасажирів, п’ять членів екіпажу. Борт авіакомпанії Bek Air впав за межами аеродрому. Є ті, хто вижив. На місці працюють екстрені служби”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Падіння Су-57 у РФ: ЗМІ дізналися про участь пілота літака, що розбився — в інший аварії

За даними Комітету цивільної авіації Міністерства індустрії і інфраструктурного розвитку республіки Казахстан, загинули семеро людей.

“Сьогодні, 27 грудня 2019 року, в 7:22 (3:22 за київським часом) рейс № Z2100 авіакомпанії Bek Air у напрямку Алмати — Нур-Султан при зльоті втратив висоту і пробив бетонну огорожу. Сталося зіткнення з двоповерховою будівлею. Негайно розпочалися рятувальні роботи, загоряння не сталося. Здійснюється евакуація пасажирів і екіпажу повітряного судна. На даний момент число загиблих складає сім осіб”, — уточнили в відомстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РФ другий за добу вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку

У МВС Казахстану повідомили, що літак впав в районі житлового сектора, там йде евакуація.

“Під час зльоту пасажирського літака, що виконував рейс „Алмати — Нур-Султан“, авіакомпанії Bek Air відбулося його падіння в районі житлового сектора. На борту — 95 пасажирів і п’ять членів екіпажу. На місці працюють рятувальники, медичні служби та співробітники правоохоронних органів. Йде евакуація”, — інформували у відомстві.

За його даними, створено оперативний штаб, працює гаряча лінія.

Нагадаємо, Влада США стурбована листуванням співробітників Boeing щодо літаків 737 MAX.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$71.58
Bitcoin
$84,046.30
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$43.55
Золото
$3,041.15
Ethereum
$1,966.88