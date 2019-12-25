Падіння Су-57 у РФ: ЗМІ дізналися про участь пілота літака, що розбився - в інший аварії

Напередодні стало відомо, що ймовірною причиною аварії могла бути відмова системи управління винищувача. За версією ТАСС, мова йде про відмову управління хвостовим оперенням. За даними “Коммерсанта”, коли літак перестав керуватися, Горшков спробував його вирівняти, проте зробити це йому не вдалося. Пілотові довелося катапультуватися з падаючого літака. При приземленні він не постраждав.

Для Горшкова це другий випадок, коли йому доводиться катапультуватися з аварійного літака. Льотчик-випробувач Олексій Горшков не один рік бере участь у випробуваннях нових літаків. У 2012 році він був у складі випробувачів винищувача Су-30, який планувалося передати ВВС В’єтнаму. Літак також здійснював політ в районі Комсомольска-на Амурі, де знаходиться авіаційний завод. 28 лютого 2012 року при випробувальному польоті в двигуні виникла пожежа і льотчикам наказали катапультуватися. Літак впав в тайгу в 140 км від міста. Капітан Горшков тоді не постраждав, але другий пілот підполковник Валерій Кіріллін отримав травму грудної клітки при приземленні. Причиною аварії стало те, що при виконанні розгону у літака відвалилася фара підсвічування і потрапила в повітрозабірник.

Нагадаємо, винищувач Су-57 розбився 24 грудня. Це була перша серійна машина, яку планувалося передати військовим 27 грудня.