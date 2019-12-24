Катастрофа винищувача Су-57 в РФ: стали відомі деталі

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Хабаровському краї Російської Федерації 24 грудня зазнав аварії винищувач Су-57 (Т-50), пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

Літак впав в тайзі в Комсомольску-на-Амурі під час випробувань в 111 км від аеродрому базування. Пілот встиг катапультуватися, він не постраждав.

Причини НП встановить спеціальна комісія. Її очолить заступник міністра промисловості і торгівлі Олег Бочаров.

За попередніми даними, винищувач зазнав аварії через технічну відмову системи управління. Джерело в оборонно-промисловому комплексі зазначило, що, цілком ймовірно, “стався збій в управлінні хвостовим оперенням”.

Відзначається, що це перша аварія Су-57. Він був застрахований. Винищувач п’ятого покоління призначений для знищення всіх видів повітряних, наземних і надводних цілей. Літак має надзвукову крейсерську швидкість польоту, внутрішньофюзеляжне озброєння, радіопоглинаюче покриття (технологію “стелс”), а також новітній комплекс бортового обладнання.

Варто нагадати, що саме щодо даної можелі винищувача Туреччина веде переговори з Росією з питань можливого придбання російського озброєння, в тому числі й по темі винищувачів ОКБ Сухого.

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