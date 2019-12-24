Катастрофа истребителя Су-57 в РФ: стали известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Хабаровском крае Российской Федерации 24 декабря потерпел крушение истребитель Су-57 (Т-50), пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
Самолет упал в тайге в Комсомольске-на-Амуре во время испытаний в 111 км от аэродрома базирования. Пилот успел катапультироваться, он не пострадал.
Причины ЧП установит специальная комиссия. Ее возглавит заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.
По предварительным данным, истребитель потерпел крушение из-за технического отказа системы управления. Источник в оборонно-промышленном комплексе отметил, что, по всей вероятности, “произошел сбой в управлении хвостовым оперением”.
Отмечается, что это первая авария Су-57. Он был застрахован. Истребитель пятого поколения предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология “стелс”), а также новейший комплекс бортового оборудования.
Стоит напомнить, что именно по данной можели истребителя Турция ведет переговоры с Россией по вопросам возможного приобретения российского вооружения, в том числе и по теме истребителей ОКБ Сухого.