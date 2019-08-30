Туреччина веде переговори з РФ з питання придбання винищувачів - Ердоган
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Туреччина веде переговори з Росією з питань можливого придбання російського озброєння, в тому числі й по темі винищувачів ОКБ Сухого. Про це в п’ятницю повідомив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, чию заяву передав телеканал NTV, інформує УНН.
“Наша співпраця з РФ (в сфері закупівель озброєння) вже реалізується в рамках контракту з (зенітних ракетних систем) С-400. Але після того, що ми побачили на виставці (МАКС-2019), наші відомства — Міноборони, Управління оборонної промисловості — продовжили переговори з російською стороною”, — повідомив президент, відповідаючи на питання, чи були зроблені подальші кроки після того, як в Москві Ердогану представили винищувач Су-57.
Ердоган вказав, що бачить “перспективу широкої взаємодії в сфері оборонної продукції”. “Це і бойові безпілотники, і розвідувальні дрони. В цьому питанні ми на взаємній основі робимо певні кроки”, — сказав він.
Торкнувшись питання про виключення Туреччини з програми створення винищувача F-35 і про пошук можливих альтернатив у вигляді літаків ОКБ Сухого, Ердоган зазначив, що “ці літаки дуже відрізняються один від одного”. “Якщо Америка продовжить вести себе колишнім чином, ми подбаємо про себе. Тобто оцінимо — Су-35 або F-35, Су-57 або щось інше. Коли почнуться відповідні переговори, ми висунемо свої умови на підставі того, що буде необхідно нашій оборонній сфері”, — повідомив Ердоган. Він додав, що на таких переговорах Анкара планує піднімати питання “спільного виробництва, кредитування”.
Як повідомляв УНН, Зеленський та Ердоган телефоном обговорили проведення засідання Стратегічної ради високого рівня.