Зеленський та Ердоган телефоном обговорили проведення засідання Стратегічної ради високого рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган телефоном обговорили плани провести чергове засідання Стратегічної ради високого рівня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Глави держави.
"У четвер, 29 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом", - йдеться в повідомленні.
Як вказано, сторони підкреслили налаштованість на подальше посилення співпраці в усіх напрямах, що становлять обопільний інтерес.
"У розвиток домовленостей, досягнутих сторонами під час офіційного візиту Президента України до Турецької Республіки 7-8 серпня поточного року, Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган обговорили плани стосовно проведення у Києві до кінця поточного року чергового засідання Стратегічної ради високого рівня", - проінформували у Президента.
У свою чергу, Ердоган повідомив про результати свого нещодавнього візиту до Росії.
"У цьому контексті турецький лідер підтвердив незмінність підтримки з боку Анкари суверенітету й територіальної цілісності України", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, 7-8 серпня відбувся офіційний візит Зеленського до Туреччини.
Під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Туреччини у Стамбулі підписали договір щодо розвитку ділової співпраці між двома країнами.
Також Зеленський запропонував турецькому бізнесу угоду для збільшення товарообігу.