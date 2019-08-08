Зеленський запропонував турецькому бізнесу угоду для збільшення товарообігу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ставить за мету збільшити товарообіг між Україною і Туреччиною у 2,5 раза. Про це він заявив, виступаючи у Стамбулі на українсько-турецькому бізнес-форумі, передає кореспондент УНН.
"Ставимо амбітну ціль збільшити товарообіг між нашими країнами у 2,5 раза – до 10 млрд доларів на рік. Це амбітна, але досяжна, на мою думку, мета. Пропоную вам угоду – ви інвестуєте в Україну, я захищаю ваші інвестиції, ми разом зростаємо", - сказав Президент.
Нагадаємо, 8 серпня у турецькому місті Стамбул стартував українсько-турецький бізнес-форум за участі Президента України Володимира Зеленського.
Раніше Зеленський заявляв, що Україна й Туреччина опрацьовують можливість підписання Угоди про вільну торгівлю задля розширення торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.