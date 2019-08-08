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6 марта, 19:19 • 134184 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143049 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Зеленский предложил турецкому бизнесу соглашение для увеличения товарооборота

Зеленский предложил турецкому бизнесу соглашение для увеличения товарооборота

Киев  •  УНН

 • 11725 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ставит целью увеличить товарооборот между Украиной и Турцией в 2,5 раза. Об этом он заявил, выступая в Стамбуле на украинско-турецком бизнес-форуме, передает корреспондент УНН.

"Ставим амбициозную цель увеличить товарооборот между нашими странами в 2,5 раза - до 10 млрд долларов в год. Это амбициозная, но достижимая, по моему мнению, цель. Предлагаю вам сделку - вы инвестируете в Украину, я защищаю ваши инвестиции, мы вместе растем", - сказал Президент.

Напомним, 8 августа в турецком городе Стамбул стартовал украинский-турецкий бизнес-форум с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина и Турция прорабатывают возможность подписания Соглашения о свободной торговле для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

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