Зеленский предложил турецкому бизнесу соглашение для увеличения товарооборота

"Ставим амбициозную цель увеличить товарооборот между нашими странами в 2,5 раза - до 10 млрд долларов в год. Это амбициозная, но достижимая, по моему мнению, цель. Предлагаю вам сделку - вы инвестируете в Украину, я защищаю ваши инвестиции, мы вместе растем", - сказал Президент.

Напомним, 8 августа в турецком городе Стамбул стартовал украинский-турецкий бизнес-форум с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина и Турция прорабатывают возможность подписания Соглашения о свободной торговле для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.