Турция ведет переговоры с РФ по вопросу приобретения истребителей - Эрдоган

“Наше сотрудничество с РФ (в сфере закупок вооружения) уже реализуется в рамках контракта по (зенитным ракетным системам) С-400. Но после того, что мы увидели на выставке (МАКС-2019), наши ведомства — Минобороны, Управление оборонной промышленности — продолжили переговоры с российской стороной”, — сообщил президент, отвечая на вопрос, были ли предприняты дальнейшие шаги после того, как в Москве Эрдогану представили истребитель Су-57.

Эрдоган указал, что видит “перспективу широкого взаимодействия в сфере оборонной продукции”. “Это и боевые беспилотники, и разведывательные дроны. В этом вопросе мы на взаимной основе делаем определенные шаги”, — сказал он.

Коснувшись вопроса об исключении Турции из программы создания истребителя F-35 и о поиске возможных альтернатив в виде самолетов ОКБ Сухого, Эрдоган отметил, что “эти самолеты очень отличаются друг от друга”. “Если Америка продолжит вести себя прежним образом, мы позаботимся о себе. То есть оценим — Су-35 или F-35, Су-57 или что-то другое. Когда начнутся соответствующие переговоры, мы выдвинем свои условия на основании того, что будет необходимо нашей оборонной сфере”, — сообщил Эрдоган. Он добавил, что на таких переговорах Анкара планирует поднимать вопросы “совместного производства, кредитования”.

Как сообщал УНН, Зеленский и Эрдоган по телефону обсудили проведение заседания Стратегического совета высокого уровня.