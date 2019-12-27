В Казахстане упал самолет с 95 пассажирами, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Самолет казахстанской авиакомпании Bek Air с 95 пассажирами и пятью членами экипажа упал в пятницу за пределами аэропорта Алма-Аты. Об этом говорится в опубликованном в Facebook сообщении аэропорта, передает УНН.
“Сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы — Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05 (3:05 по киевскому времени), пропал с радаров. На борту 95 пассажиров, пять членов экипажа. Борт авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома. Есть те, кто выжил. На месте работают экстренные службы”, — говорится в сообщении.
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По данным Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, погибли семь человек.
“Сегодня, 27 декабря 2019 года, в 7:22 (3:22 по киевскому времени) рейс № Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы — Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонный забор. Произошло столкновение с двухэтажным зданием. Немедленно начались спасательные работы, возгорания не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна. На данный момент число погибших составляет семь человек”, — уточнили в ведомстве.
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В МВД Казахстана сообщили, что самолет упал в районе жилого сектора, там идет эвакуация.
“Во время взлета пассажирского самолета, выполнявшего рейс „Алматы — Нур-Султан“, авиакомпании Bek Air произошло его падение в районе жилого сектора. На борту — 95 пассажиров и пять членов экипажа. На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов. Идет эвакуация”, — информировали в ведомстве.
По его данным, создан оперативный штаб, работает горячая линия.
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