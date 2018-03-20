Опубликован перечень мобильных приложений для любителей вина
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Существует несколько приложений для смартфонов, которые помогают ценителям вина правильно выбрать и купить хороший напиток. Об этом пишет Social Vignerons, передает УНН.
Каждое из них доступно для скачивания и установки на iРhone, некоторые – и на Android.
Некоторые из приложений способны распознавать марку вина, а самое популярное – предлагает быстро ознакомиться с дегустационными обзорами.
- Vivino Wine Scanner — приложение, которое распознает марку вина по фотографии. С помощью этой технологии можно быстро узнать о напитке все, включая рекомендованную цену. В базе приложения числится более двух миллионов наименований напитков.
- Hello Vino — приложение, оценивающее качество вина. Оно также поможет составить список рекомендаций, основанных на вкусовых предпочтениях потребителя.
- Cellar Tracker - одно из самых популярных приложений для выбора вина. Оно предлагает дегустационные обзоры и заметки пользователей. Эта функция приложения позволяет узнать, что думают другие потребители о том или ином напитке.
- Localwineevents - приложение, наполненное информацией о винных выставках, которые проходят вблизи местоположения пользователя.
- Wine Enthusiast - приложение, которое позволит пользователю создавать свои собственные заметки и читать отзывы других пользователей о дегустациях вин.
Все эти приложения доступны на бесплатной основе.
Как ранее сообщал УНН, украинцы стали больше пить вина. При этом качество отечественных напитков не уступает чилийским и аргентинским винам, уверяют специалисты.
Отметим, что украинские производители вина имеют хороший потенциал для выхода на международные рынки. Для этого, по словам участникам рынка, им нужна стабильная налоговая политика и хотя бы минимальная поддержка со стороны государства.
А уже сегодня украинское вино Мадера от бренда Коктебель попало в рейтинг лучших вин мира.