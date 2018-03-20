Опублікований перелік мобільних додатків для любителів вина
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Існує кілька додатків для смартфонів, які допомагають поціновувачам вина правильно вибрати і купити хороший напій. Про це пише Social Vignerons, передає УНН.
Кожен з них доступний для скачування і установки на iРhone, деякі - і на Android.
Деякі з додатків здатні розпізнавати марку вина, а найпопулярніше - пропонують швидко ознайомитися з дегустаційними оглядами.
- Vivino Wine Scanner - додаток, який розпізнає марку вина по фотографії. За допомогою цієї технології можна швидко дізнатися про напій все, включаючи рекомендовану ціну. У базі додатка нараховується понад два мільйони найменувань напоїв.
- Hello Vino - додаток, що оцінює якість вина. Він також допоможе скласти список рекомендацій, заснованих на смакових перевагах споживача.
- Cellar Tracker - один з найпопулярніших додатків для вибору вина. Він пропонує дегустаційні огляди і відгуки користувачів. Ця функція програми дозволяє дізнатися, що думають інші споживачі про той чи інший напій.
- Localwineevents - додаток, наповнений інформацією про винні виставки, які проходять поблизу місця розташування користувача.
- Wine Enthusiast - додаток, який дозволить користувачеві створювати свої власні нотатки і читати відгуки інших користувачів про дегустації вин.
Всі ці програми доступні на безкоштовній основі.
Як раніше повідомляв УНН, українці стали більше пити вина. При цьому якість вітчизняних напоїв не поступається чилійським і аргентинським винам, запевняють фахівці.
Відзначимо, що українські виробники вина мають хороший потенціал для виходу на міжнародні ринки. Для цього, за словами учасників ринку, їм потрібна стабільна податкова політика і хоча б мінімальна підтримка з боку держави.
А вже сьогодні українське вино Мадера від бренду Коктебель потрапило в рейтинг кращих вин світу.