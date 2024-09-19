Оправдывал войну рф против Украины: сообщено о подозрении клирику киевского монастыря упц (мп)

Служба безопасности задокументировала информационно-подрывную деятельность еще одного представителя упц (мп), который действовал в пользу рф. Речь идет об архимандрите одного из мужских монастырей в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По данным следствия, клирик в соцсетях оправдывал полномасштабную войну России против Украины и распространял фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве. Во время обысков по месту пребывания фигуранта в помещениях монастыря УПЦ (МП) обнаружены доказательства преступных действий, - говорится в сообщении.

Детали

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Санкция инкриминируемой статьи Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

18 сентября СБУ пришла с обысками в Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП в Киеве.