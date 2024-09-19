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Оправдывал войну рф против Украины: сообщено о подозрении клирику киевского монастыря упц (мп)

Оправдывал войну рф против Украины: сообщено о подозрении клирику киевского монастыря упц (мп)

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 08:49  •  9724 просмотра

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СБУ сообщила о подозрении архимандриту киевского монастыря упц (мп) в оправдании войны рф против Украины. Во время обысков обнаружены доказательства преступных действий, фигуранту грозит до 5 лет заключения.

Служба безопасности задокументировала информационно-подрывную деятельность еще одного представителя упц (мп), который действовал в пользу рф. Речь идет об архимандрите одного из мужских монастырей в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По данным следствия, клирик в соцсетях оправдывал полномасштабную войну России против Украины и распространял фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве. Во время обысков по месту пребывания фигуранта в помещениях монастыря УПЦ (МП) обнаружены доказательства преступных действий,

- говорится в сообщении.
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Детали

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Санкция инкриминируемой статьи Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

18 сентября СБУ пришла с обысками в Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП в Киеве.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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