СБУ прийшла з обшуками до Свято-Введенського монастиря УПЦ МП у Києві - джерело
Київ • УНН
СБУ прийшла з обшуками до Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві.
СБУ прийшла з обшуками до Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві, повідомили УНН джерела.
Деталі
"СБУ продовжує очищувати Україну від московських агентів у рясах", - повідомив співрозмовник УНН.
За наданою інформацією, оперативники Служби з самого ранку проводять обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі.
За даними співрозмовника УНН, місцеві монахи дуже люблять "святую расію-матушку", поширюють кремлівську пропаганду та підтримують агресію рф проти України.
Щодо понад 100 священнослужителів УПЦ (МП) відкрито справи, 26 отримали вироки - СБУ20.08.24, 18:06 • 16078 переглядiв