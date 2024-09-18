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СБУ прийшла з обшуками до Свято-Введенського монастиря УПЦ МП у Києві - джерело

СБУ прийшла з обшуками до Свято-Введенського монастиря УПЦ МП у Києві - джерело

Київ • УНН

 • 10950 перегляди

СБУ прийшла з обшуками до Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві.

СБУ прийшла з обшуками до Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві, повідомили УНН джерела.

Деталі

"СБУ продовжує очищувати Україну від московських агентів у рясах", - повідомив співрозмовник УНН.

За наданою інформацією, оперативники Служби з самого ранку проводять обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі.

За даними співрозмовника УНН, місцеві монахи дуже люблять "святую расію-матушку", поширюють кремлівську пропаганду та підтримують агресію рф проти України.

Щодо понад 100 священнослужителів УПЦ (МП) відкрито справи, 26 отримали вироки - СБУ20.08.24, 18:06 • 16078 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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