СБУ пришла с обысками в Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП в Киеве, сообщили УНН источники.

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"СБУ продолжает очищать Украину от московских агентов в рясах", - сообщил собеседник УНН.

По предоставленной информации, оперативники Службы с самого утра проводят обыски в Свято-Введенском мужском монастыре.

По данным собеседника УНН, местные монахи очень любят "святую расию-матушку", распространяют кремлевскую пропаганду и поддерживают агрессию рф против Украины.

В отношении более 100 священнослужителей УПЦ (МП) открыты дела, 26 получили приговоры - СБУ