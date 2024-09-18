Киев • УНН
СБУ пришла с обысками в Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП в Киеве.
СБУ пришла с обысками в Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП в Киеве, сообщили УНН источники.
Детали
"СБУ продолжает очищать Украину от московских агентов в рясах", - сообщил собеседник УНН.
По предоставленной информации, оперативники Службы с самого утра проводят обыски в Свято-Введенском мужском монастыре.
По данным собеседника УНН, местные монахи очень любят "святую расию-матушку", распространяют кремлевскую пропаганду и поддерживают агрессию рф против Украины.
В отношении более 100 священнослужителей УПЦ (МП) открыты дела, 26 получили приговоры - СБУ20 августа 2024, 15:06 • 15757 просмотров