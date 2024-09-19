Виправдовував війну рф проти України: повідомлено про підозру клірику київського монастиря упц (мп)
Київ • УНН
СБУ повідомила про підозру архімандриту київського монастиря упц (мп) у виправданні війни рф проти України. Під час обшуків виявлено докази злочинних дій, фігуранту загрожує до 5 років ув'язнення.
Служба безпеки задокументувала інформаційно-підривну діяльність ще одного представника упц (мп), який діяв на користь рф. Йдеться про архімандрита одного із чоловічих монастирів у Києві. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
За даними слідства, клірик у соцмережах виправдовував повномасштабну війну росії проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі. Під час обшуків за місцем перебування фігуранта у приміщеннях монастиря УПЦ (МП) виявлено докази злочинних дій,
Деталі
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Санкція інкримінованої статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо
18 вересня СБУ прийшла з обшуками до Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві.