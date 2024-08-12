Оппозиция Венесуэлы объявила Всемирный день протеста 17 августа

Оппозиция в Венесуэле призывает к протестам во всем мире в следующую субботу, чтобы поддержать свою победу на последних президентских выборах, пишет АР, передает УНН.

Детали

Несмотря на то, что оппозиция верила в победу на выборах в прошлом месяце, президент Николас Мадуро был объявлен победителем.

В субботу, 17 августа, мы выйдем на улицы Венесуэлы и мира. Давайте кричать вместе, чтобы мир поддержал нашу победу и признал правду и суверенитет народа, - говорит лидер оппозиции Мария Корина Мачадо в видео, распространенном в социальных сетях.

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