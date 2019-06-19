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Оппозиция Чехии инициирует голосования за вотум недоверия правительству премьера

Киев • УНН

 • 8426 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Оппозиционные партии Чехии планируют инициировать вотум недоверия правительству действующего премьер-министра страны Андрея Бабиша из-за скандала, связанного с предполагаемым конфликтом интересов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Оппозиция Чехии инициирует голосования за вотум недоверия правительству премьера

Пять оппозиционных партий направят соответствующий запрос в пятницу, 21 июня, на специальную сессию парламента.

“Это правительство вместе с этим премьер-министром портит репутацию Чехии как внутри страны, так и за рубежом, поэтому мы считаем этот шаг моральным и политическим жестом”, — сказал председатель Христианских демократов Марек Выборны.

Еврокомиссия определила, что действующий премьер Чехии имеет конфликт интересов из-за того, что его бизнес-империя размещена в целевых фондах, и в результате страна может потерять часть финансирования Европейского Союза.

При поддержке Компартии правительство меньшинства премьера контролирует 108 голосов в нижней палате парламента, состоящего из 200 депутатов. Для принятия вотума о недоверии, оппозиции необходимо 101 голос.

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Спикер нижней палаты может созвать вотум недоверия после получения официального запроса. Дата голосования еще не определена.

Напомним, в Праге прошла демонстрация против правительства, одна из крупнейших со времен революции 1989 года.

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