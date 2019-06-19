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Опозиція Чехії ініціює голосування за вотум недовіри уряду прем'єра

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Опозиційні партії Чеської Республіки планують ініціювати вотум недовіри уряду чинного прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша через скандал, пов'язаний з ймовірним конфліктом інтересів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Опозиція Чехії ініціює голосування за вотум недовіри уряду прем'єра

П'ять опозиційних партій направлять відповідний запит у п'ятницю, 21 червня, на спеціальну сесію парламенту.

"Цей уряд разом з цим прем'єр-міністром псує репутацію Чехії як всередині країни, так і за кордоном, тому ми вважаємо цей крок моральним і політичним жестом", - сказав голова Християнських демократів Марек Виборни.

Єврокомісія визначила, що чинний прем'єр Чехії має конфлікт інтересів через те, що його бізнес-імперія розміщена в цільових фондах, і в результаті країна може втратити частину фінансування Європейського Союзу.

За підтримки Компартії уряд меншості прем'єра контролює 108 голосів у нижній палаті парламенту, що складається з 200 депутатів. Для прийняття вотуму про недовіру, опозиції необхідний 101 голос.

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Спікер нижньої палати може скликати вотум недовіри після отримання офіційного запиту. Дата голосування ще не визначена.

Нагадаємо, у Празі пройшла демонстрація проти уряду, одна з найбільших з часів революції 1989 року.

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