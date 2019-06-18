Transparency International пригрозила прем'єр-міністру Чехії судом, якщо той не вибачиться
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Неурядова міжнародна організація по боротьбі з корупцією Transparency International (TI) зажадала від прем’єр-міністра Чехії Андрія Бабіша вибачень за “регулярні брехливі заяви”, в яких політик називав організацію корумпованою. Про це в понеділок повідомляє агентство ČTK, передає УНН із посиланням на Vinegret.
“Протягом останнього року ви систематично, часто і різними способами називали мого клієнта корумпованим. Оскільки ви неодноразово робили це публічно, і знайомили зі своєю точкою зору значну частину суспільства, то ваші слова завдали шкоди репутації мого клієнта — юридичної особи, яка є частиною міжнародної мережі подібних некомерційних організацій, що борються з корупцією”, — заявив адвокат TI Павло Угл.
Якщо протягом семи днів Бабіш не надішле організації офіційного листа з вибаченнями за “неправдиві звинувачення”, та звернеться до суду. Згідно з вимогою адвоката, копія листа повинна бути спрямована чеському уряду, якому також від імені республіки слід вибачитися за дії свого глави.
Відзначимо, Transparency International неодноразово звертала увагу на конфлікт інтересів між бізнесом прем’єра і його політичною діяльністю. Виступаючи на багатотисячному мітингу за відставку Бабіша, глава чеського підрозділу організації Давид Ондрачек назвав його “цинічним хижаком, якому абсолютно плювати на людей”.
Нагадаємо, у Празі пройшла демонстрація проти уряду, одна з найбільших з часів революції 1989 року.