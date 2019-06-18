Transparency International пригрозила премьер-министру Чехии судом, если тот не извинится

“В течение последнего года вы систематически, часто и разными способами называли моего клиента коррумпированным. Поскольку вы неоднократно делали это публично, и знакомили со своей точкой зрения значительную часть общества, то ваши слова нанесли вред репутации моего клиента — юридического лица, которое является частью международной сети подобных некоммерческих организаций, борющихся с коррупцией”, — заявил адвокат TI Павел Угл.

Если в течение семи дней Бабиш не направит организации официальное письмо с извинениями за “неправдивые обвинения”, та обратится в суд. Согласно требованию адвоката, копия письма должна быть направлена чешскому правительству, которому также от имени республики следует извиниться за действия своего главы.

Отметим, Transparency International неоднократно обращала внимание на конфликт интересов между бизнесом премьера и его политической деятельностью. Выступая на многотысячном митинге за отставку Бабиша, глава чешского подразделения организации Давид Ондрачек назвал его “циничным хищником, которому абсолютно плевать на людей”.

Напомним, в Праге прошла демонстрация против правительства, одна из крупнейших со времен революции 1989 года.