Генпрокурор Чехії перевірить інформацію про конфлікт інтересів прем'єра
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Генеральна прокуратура Чехії проведе перевірку інформації про незаконне отримання дотацій з фондів Євросоюзу пов’язаним з прем’єр-міністром республіки Андрієм Бабішем холдингом Agrofert, яка міститься в проекті аудиторського звіту Єврокомісії (ЄК). Про це заявив генеральний прокурор країни Павло Земан, зазначає УНН з посиланням на портал Aktuálně.cz.
“Ми (в генпрокуратурі) прийняли рішення, що проведемо аналіз даного документа і потім вирішимо, що робити далі, — пояснив він. — Якщо нам буде потрібна додаткова інформація, то ми її будемо вимагати (від експертів ЄК). Ми повинні все зважити (факти в проекті аудиторського звіту)”.
Празька газета “Hospodářské noviny” опублікувала в п’ятницю інформацію, що ЄК вимагає від Agrofert повернення дотацій з фондів ЄС, так як пов’язаний з прем’єром холдинг використовує можливості, що представляються йому на високій державній посаді. У Брюсселі виявили конфлікт між державними і приватними інтересами Бабіша.
Генпрокурор назвав відомості, що містяться в проекті аудиторського звіту, “дуже серйозними”. “Виникає підозра, що могло бути скоєно кримінальне діяння”, — сказав він.
Нагадуємо, прем'єр Чехії спростував дані про вимогу ЄК повернути 11 млн євро до фондів ЄС.