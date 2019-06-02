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Генпрокурор Чехії перевірить інформацію про конфлікт інтересів прем'єра

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Генеральна прокуратура Чехії проведе перевірку інформації про незаконне отримання дотацій з фондів Євросоюзу пов’язаним з прем’єр-міністром республіки Андрієм Бабішем холдингом Agrofert, яка міститься в проекті аудиторського звіту Єврокомісії (ЄК). Про це заявив генеральний прокурор країни Павло Земан, зазначає УНН з посиланням на портал Aktuálně.cz.

“Ми (в генпрокуратурі) прийняли рішення, що проведемо аналіз даного документа і потім вирішимо, що робити далі, — пояснив він. — Якщо нам буде потрібна додаткова інформація, то ми її будемо вимагати (від експертів ЄК). Ми повинні все зважити (факти в проекті аудиторського звіту)”.

Празька газета “Hospodářské noviny” опублікувала в п’ятницю інформацію, що ЄК вимагає від Agrofert повернення дотацій з фондів ЄС, так як пов’язаний з прем’єром холдинг використовує можливості, що представляються йому на високій державній посаді. У Брюсселі виявили конфлікт між державними і приватними інтересами Бабіша.

Генпрокурор назвав відомості, що містяться в проекті аудиторського звіту, “дуже серйозними”. “Виникає підозра, що могло бути скоєно кримінальне діяння”, — сказав він.

Нагадуємо, прем'єр Чехії спростував дані про вимогу ЄК повернути 11 млн євро до фондів ЄС.

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