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Генпрокурор Чехии проверит информацию о конфликте интересов премьера

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Генеральная прокуратура Чехии проведет проверку информации о незаконном получении дотаций из фондов Евросоюза связанным с премьер-министром республики Андреем Бабишем холдингом Agrofert, которая содержится в проекте аудиторского отчета Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявил генеральный прокурор страны Павел Земан, отмечает УНН со ссылкой на портал Aktuálně.cz.

“Мы (в генпрокуратуре) приняли решение, что проведем анализ данного документа и затем решим, что делать дальше, — пояснил он. — Если нам потребуется дополнительная информация, то мы ее потребуем (от экспертов ЕК). Мы должны все взвесить (факты в проекте аудиторского отчета)”.

Пражская газета “Hospodářské noviny” опубликовала в пятницу информацию, что ЕК требует от Agrofert возвращения дотаций из фондов ЕС, так как связанный с премьером холдинг использует возможности, представляемые ему на высоком государственном посту. В Брюсселе обнаружили конфликт между государственными и личными интересами Бабиша.

Генпрокурор назвал сведения, содержащиеся в проекте аудиторского отчета, “очень серьезными”. “Возникает подозрение, что могло быть совершено уголовное деяние”, — сказал он.

Напоминаем, премьер Чехии опроверг данные о требовании ЕК вернуть 11 млн евро в фонды ЕС.

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