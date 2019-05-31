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Прем'єр Чехії спростував дані про вимогу ЄК повернути 11 млн євро до фондів ЄС

Прем'єр Чехії спростував дані про вимогу ЄК повернути 11 млн євро до фондів ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Прем’єр-міністр Чехії, доларовий мільярдер Андрій Бабіш спростував опубліковану в п’ятницю газетою Hospodarske noviny інформацію про те, що Єврокомісія (ЄК) вимагає від пов’язаних з ним компаній, об’єднаних у власному холдингу Agrofert, кошти, отримані з фондів Євросоюзу (ЄС). Про це політик заявив журналістам, зазначає УНН.

“Це неправда, — сказав Андрій Бабіш. — Мова йде лише про проект аудиторського звіту (підготовленого для ЄК). Це тільки юридичне тлумачення (експертів ЄК), з яким компетентні органи Чехії не згодні. У них зовсім інша думка”.

Раніше газета з посиланням на джерела повідомила, що ЄК виявила конфлікт між державними і приватними інтересами у Бабіша. Вона зажадала від Agrofert, що об’єднує близько 200 компаній, повернути понад 280 млн крон (близько 11 млн євро), отриманих за останні два роки у формі дотацій з фондів ЄС.

Прем’єр, згідно газеті, в розріз з вимогами ЄС та діючої в Чехії законодавчої практики зберігає зв’язки з фірмами, які належали йому до вступу в велику політику. Лідери урядової опозиції в нижній палаті парламенту заявили, що якщо інформація Hospodarske noviny підтвердиться, то вони ініціюють скликання позачергового засідання палати для винесення вотуму недовіри уряду Бабіша.

Глава кабміну підкреслює, що не порушив чеські закони, так як, пішовши у велику політику, доручив управління майном цільовому фонду, на діяльність якого не впливає. “Все (було зроблено) згідно із законом”, — заявляє він.

Як стало відомо раніше, у Чехії знову пройшли демонстрації проти прем’єра Бабіша.

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