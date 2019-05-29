У Чехії знову пройшли демонстрації проти прем'єра Бабіша

Тисячі протестуючих в Чехії знову вийшли на вулиці у вівторок. Учасники чергової акції протесту виступили проти уряду прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша.

За оцінками поліції, в другому за величиною місті Чехії Брно на вулицях зібралися близько 2,5 тисячі учасників протесту. Вони вийшли на демонстрацію з плакатами "Бабіша до в'язниці" і "Відставка". Масштабні акції протесту, що зібрали сотні демонстрантів, пройшли також в Пльзені, Остраві і Ліберці.

Масові акції протесту, що тривають в Чехії вже п'ятий тиждень, ініціює громадське об'єднання "Мільйон миттєвостей за демократію". Приводом для демонстрацій стали підозри Бабіша в корупції. Слідство стверджує, що мільярдер і колишній підприємець Андрій Бабіш в 2007 році незаконно отримав субсидії ЄС в розмірі 2 мільйонів доларів на користь свого холдингу Agrofert. Спочатку субсидії були призначені для підтримки малих підприємств. Сам прем'єр-міністр заперечує факти порушень і називає справу політично мотивованою.

Крім того, учасники протесту побоюються, що нещодавно призначена міністр юстиції Марія Бенешова може загальмувати розслідування відносно Бабіша. Прем'єр стверджує, що призначення Бенешовою не становить загрози для правосуддя.

Незважаючи на протести, правопопулістського партія Бабіша "Акція незадоволених громадян" здобула перемогу в Чехії на виборах до Європарламенту. Представники партії отримають 6 мандатів з 21 місця, які має Чехія в Європарламенті.