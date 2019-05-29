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7 марта, 06:35 • 111209 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137474 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144595 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130184 просмотра

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Актуальное
В Чехии вновь прошли демонстрации против премьера Бабиша

В Чехии вновь прошли демонстрации против премьера Бабиша

Киев  •  УНН

 • 12551 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подозревается в коррупции. Массовые протесты, участники которых требуют отставки политика, не утихают в стране уже пять недель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Тысячи протестующих в Чехии вновь вышли на улицы во вторник. Участники очередной акции протеста выступили против правительства премьер-министра страны Андрея Бабиша.

По оценкам полиции, во втором по величине городе Чехии Брно на улицах собрались около 2,5 тысяч протестующих. Они вышли на демонстрацию с плакатами "Бабиша в тюрьму" и "Отставка". Масштабные акции протеста, собравшие сотни демонстрантов, прошли также в Пльзене, Остраве и Либерце.

Массовые акции протеста, продолжающиеся в Чехии уже пятую неделю, инициирует гражданское объединение "Миллион мгновений за демократию". Поводом для демонстраций стали подозрения Бабиша в коррупции. Следствие утверждает, что миллиардер и бывший предприниматель Андрей Бабиш в 2007 году незаконно получил субсидии ЕС в размере 2 миллионов долларов в пользу своего холдинга Agrofert. Изначально субсидии были предназначены для поддержки малых предприятий. Сам премьер-министр отрицает факты нарушений и называет дело политически мотивированным.

Кроме того, протестующие опасаются, что недавно назначенная министр юстиции Мария Бенешова может затормозить расследование в отношении Бабиша. Премьер утверждает, что назначение Бенешовой не представляет угрозы для правосудия.

Несмотря на протесты, правопопулистская партия Бабиша "Акция недовольных граждан" одержала победу в Чехии на выборах в Европарламент. Представители партии получат 6 мандатов из 21 места, положенного Чехии в Европарламенте.

Несмотря на протесты, правопопулистского партия Бабиша "Акция недовольных граждан" одержала победу в Чехии на выборах в Европарламент. Представители партии получат 6 мандатов из 21 места, которые Чехия имеет в Европарламенте.

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