В Чехии вновь прошли демонстрации против премьера Бабиша
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подозревается в коррупции. Массовые протесты, участники которых требуют отставки политика, не утихают в стране уже пять недель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Тысячи протестующих в Чехии вновь вышли на улицы во вторник. Участники очередной акции протеста выступили против правительства премьер-министра страны Андрея Бабиша.
По оценкам полиции, во втором по величине городе Чехии Брно на улицах собрались около 2,5 тысяч протестующих. Они вышли на демонстрацию с плакатами "Бабиша в тюрьму" и "Отставка". Масштабные акции протеста, собравшие сотни демонстрантов, прошли также в Пльзене, Остраве и Либерце.
Массовые акции протеста, продолжающиеся в Чехии уже пятую неделю, инициирует гражданское объединение "Миллион мгновений за демократию". Поводом для демонстраций стали подозрения Бабиша в коррупции. Следствие утверждает, что миллиардер и бывший предприниматель Андрей Бабиш в 2007 году незаконно получил субсидии ЕС в размере 2 миллионов долларов в пользу своего холдинга Agrofert. Изначально субсидии были предназначены для поддержки малых предприятий. Сам премьер-министр отрицает факты нарушений и называет дело политически мотивированным.
Кроме того, протестующие опасаются, что недавно назначенная министр юстиции Мария Бенешова может затормозить расследование в отношении Бабиша. Премьер утверждает, что назначение Бенешовой не представляет угрозы для правосудия.
Несмотря на протесты, правопопулистская партия Бабиша "Акция недовольных граждан" одержала победу в Чехии на выборах в Европарламент. Представители партии получат 6 мандатов из 21 места, положенного Чехии в Европарламенте.
Несмотря на протесты, правопопулистского партия Бабиша "Акция недовольных граждан" одержала победу в Чехии на выборах в Европарламент. Представители партии получат 6 мандатов из 21 места, которые Чехия имеет в Европарламенте.