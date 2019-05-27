У Чехії правляча правоцентристська партія перемогла на виборах в Європарламент

Виборці надали також значну підтримку представникам знаходяться в опозиції до уряду Громадянської демократичної партії (ГДП) і Піратської партії. Це політичні сили правого спрямування. Нищівної поразки на виборах зазнали ліві сили.

Представники АНО займуть шість з 21 належить Чехії крісел в Європарламенті, в якому представлені 750 депутатів від 28 держав - членів організації. ГДП отримала чотири депутатських мандата, "пірати" - три. Сім крісел розділили між собою ще три дрібніші представлені в національному парламенті праві опозиційні партії.

Представництво чеських лівих сил в ЄП обмежилося одним депутатом. Його вдалося зберегти Комуністичній партії Чехії і Моравії, якій раніше належали три мандати. Чеській соціал-демократичній партії, що входить в уряд республіки, виборці відмовили в підтримці. Їй не дісталося жодного депутатського крісла. Соціал-демократи в складі чинного ЕП мали чотири крісла.

Явка виборців склала 28,72%. Цей показник майже в два рази вище, ніж на минулих п'ять років тому виборах в ЕП, коли він був 18,2%.

Нагадаємо, перше місце на виборах до Європейського парламенту, які пройшли в останні три дні в усіх 28 країнах ЄС, займає блок християнських демократів, який разом з альянсом соціалістів і демократів, а також соціал-демократами зможе зберегти більшість у новому скликанні.