Вибори в Європарламент: більшість за проєвропейськими партіями, націоналісти і євроскептики зміцнили позиції

Причому якщо у християнських демократів і соціал-демократів число депутатів в загальній ступені зменшиться приблизно на 80 місць, то у альянсу соціалістів і демократів (в нього входять в тому числі німецька Вільна демократична партія, Альянс за Італію, Ліберал-демократична партія Великобританії) додалося 40 депутатів.

На 18 осіб збільшили своє представництво партії, які входять до складу "зелених".

Блок "Європа за свободу і пряму демократію", в який входять євроскептичні "Альтернатива для Німеччини", італійське "Рух п'яти зірок", британська "Партія Brexit" додала 14 місць.

Блок "Європа націй і свобод", в який входять французьке "Національне об'єднання", італійська "Ліга", голландська "Партія свободи" додав 20 місць. Додати націоналістам і євроскептикам вдалося завдяки високим результатам у Франції і Італії.

Нинішній склад Європейського парламенту працюватиме до 2024 року. Він повинен буде ділити повноваження з управління ЄС разом з Європейською Радою, формувати бюджетну комісію, контролювати діяльність Європейської комісії.

Найбільше число депутатів до Європарламенту направляє Німеччина (96 з 751), за якою слідують Франція (74), Італія і Великобританія (по 73), Іспанія (54), Польща (51). Найменше число депутатів (по 6) представляють Люксембург, Кіпр, Естонія і Мальта.

На основі результатів виборів голоси розподілилися таким чином (кількість депутатських місць):

EPP – 178 (Європейська народна партія)

S&D – 152 (Прогресивний Альянс Соціалістів і Демократів)

ALDE&R – 108 (Альянс лібералів і демократів для Європи)

Greens/EFA – 67 (Група Зелених/Європейський вільний Альянс)

ECR – 61 (Група європейських консерваторів і реформістів)

GUE/NGL – 39 (Конфедеративна група Європейських об’єднаних лівих – Нордичних зелених лівих)

EFDD – 53 (Європа свободи та прямої демократії)

ENF – 55 (Група Європи націй та свободи)

NI – 7 (депутати, що неприєднані до інших політсил)

Ще 31 депутат не належить до жодної політичної групи.

Нагадаємо, в Європарламенті оголосили остаточні результати Європейських виборів після закриття всіх виборчих дільниць в країнах Євросоюзу.