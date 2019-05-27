Вибори в Європарламент: більшість за проєвропейськими партіями, націоналісти і євроскептики зміцнили позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Перше місце на виборах до Європейського парламенту, які пройшли в останні три дні в усіх 28 країнах ЄС, займає блок християнських демократів, який разом з альянсом соціалістів і демократів, а також соціал-демократами зможе зберегти більшість у новому скликанні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Причому якщо у християнських демократів і соціал-демократів число депутатів в загальній ступені зменшиться приблизно на 80 місць, то у альянсу соціалістів і демократів (в нього входять в тому числі німецька Вільна демократична партія, Альянс за Італію, Ліберал-демократична партія Великобританії) додалося 40 депутатів.
На 18 осіб збільшили своє представництво партії, які входять до складу "зелених".
Блок "Європа за свободу і пряму демократію", в який входять євроскептичні "Альтернатива для Німеччини", італійське "Рух п'яти зірок", британська "Партія Brexit" додала 14 місць.
Блок "Європа націй і свобод", в який входять французьке "Національне об'єднання", італійська "Ліга", голландська "Партія свободи" додав 20 місць. Додати націоналістам і євроскептикам вдалося завдяки високим результатам у Франції і Італії.
Нинішній склад Європейського парламенту працюватиме до 2024 року. Він повинен буде ділити повноваження з управління ЄС разом з Європейською Радою, формувати бюджетну комісію, контролювати діяльність Європейської комісії.
Найбільше число депутатів до Європарламенту направляє Німеччина (96 з 751), за якою слідують Франція (74), Італія і Великобританія (по 73), Іспанія (54), Польща (51). Найменше число депутатів (по 6) представляють Люксембург, Кіпр, Естонія і Мальта.
На основі результатів виборів голоси розподілилися таким чином (кількість депутатських місць):
EPP – 178 (Європейська народна партія)
S&D – 152 (Прогресивний Альянс Соціалістів і Демократів)
ALDE&R – 108 (Альянс лібералів і демократів для Європи)
Greens/EFA – 67 (Група Зелених/Європейський вільний Альянс)
ECR – 61 (Група європейських консерваторів і реформістів)
GUE/NGL – 39 (Конфедеративна група Європейських об’єднаних лівих – Нордичних зелених лівих)
EFDD – 53 (Європа свободи та прямої демократії)
ENF – 55 (Група Європи націй та свободи)
NI – 7 (депутати, що неприєднані до інших політсил)
Ще 31 депутат не належить до жодної політичної групи.
Нагадаємо, в Європарламенті оголосили остаточні результати Європейських виборів після закриття всіх виборчих дільниць в країнах Євросоюзу.