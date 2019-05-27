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В Європарламенті оголосили результати виборів

В Європарламенті оголосили результати виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. В Європарламенті оголосили остаточні результати Європейських виборів після закриття всіх виборчих дільниць в країнах Євросоюзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Europe Elects.

На основі результатів виборів голоси розподілилися таким чином (кількість депутатських місць):

EPP – 178 (Європейська народна партія)
S&D – 152 (Прогресивний Альянс Соціалістів і Демократів)
ALDE&R – 108 (Альянс лібералів і демократів для Європи)
Greens/EFA – 67 (Група Зелених/Європейський вільний Альянс)
ECR – 61 (Група європейських консерваторів і реформістів)
GUE/NGL – 39 (Конфедеративна група Європейських об’єднаних лівих – Нордичних зелених лівих)
EFDD – 53 (Європа свободи та прямої демократії)
ENF – 55 (Група Європи націй та свободи)
NI – 7 (депутати, що неприєднані до інших політсил)

Ще 31 депутат не належить до жодної політичної групи.

Нагадаємо, явка на виборах в Європарламент, що проходили 23-26 травня в ЄС, склала 50,5%, що на 8% більше, ніж в 2014 році.

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