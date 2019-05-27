В Европарламенте объявили результаты выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Европарламенте объявили окончательные результаты Европейских выборов после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Europe Elects.
На основе результатов выборов голоса распределились следующим образом (количество депутатских мест):
EPP - 178 (Европейская народная партия)
S&D - 152 (Прогрессивный Альянс социалистов и демократов)
ALDE&R - 108 (Альянс либералов и демократов для Европы)
Greens/EFA - 67 (Группа Зеленых/Европейский свободный альянс)
ECR - 61 (Группа европейских консерваторов и реформистов)
GUE/NGL - 39 (Конфедеративное группа Европейских объединенных левых - Нордических зеленых левых)
EFDD - 53 (Европа свободы и прямой демократии)
ENF - 55 (Группа Европы наций и свободы)
NI - 7 (депутаты, неприсоединившиеся к другим политсилам)
Еще 31 депутат не принадлежит ни к одной политической группе.
Напомним, явка на выборах в Европарламент, проходивших 23-26 мая в ЕС, составила 50,5%, что на 8% больше, чем в 2014 году.